Dengesini kaybederek tramvay yoluna düşen küçük çocuk ölümden döndü. Olay dün İstanbul Güngören'de meydana geldi. Durakta bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter tramvay yoluna düştü. Vatman frene bastı ancak tramvay durmadı. Küçük çocuğun bacağı duvarla araç arasına sıkıştı. Vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koştu. Şıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa, tramvayda bulunan bir hemşire müdahale etti. Sedyeye alınan İlter, ambulansla hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi yapan hemşire Ece Başyiğit, "Sağ ayağı girmişti, durumu iyi" diye konuştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönüne bir süre aksadı.
Tram'vah'!
Etiketler: kaza
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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