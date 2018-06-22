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Kahreden telefon

'yı arama çalışmaları 8. güne girdi. Küçük çocuğun amcasını gizli numaradan arayan bir kişi, “Leyla bizde. Başınız sağ olsun” dedi. Polis, asılsız ihbarı yapanın bir çocuk olduğunu belirledi. Baba ise kızının yerini bulmak için medyuma gitti!

Kahreden telefon
Türkiye, kayıplara karışan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için seferberlik başlattı. Leyla, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 'nın Bezirhane Köyü'nde sırra kadem bastı. Ekipler, eğitimli köpeklerle köyü didik didik aradı. Ancak küçük kıza ulaşılamadı. Ağrılı vatandaşlar köye giderek, çalışmalara katıldı. Aramalar 8. güne girerken, Aydemir ailesi, gelen bir telefonla sarsıldı. 'nın amcası Yusuf Aydemir'i gizli numaradan arayan bir kişi, "Leyla bizde. Başınız sağ olsun" dedikten sonra telefonu kapattı. Harekete geçen polis, telefonunun tespiti için araştırma yaptı. Aramanın başka bir ilden yapıldığı, arayan kişinin de olayla ilgilisi bulunmayan bir çocuk olduğu anlaşıldı. Baba Nejdet Aydemir, "Dün Kars'a gittim. Bir hocayla görüştüm. Medyum bana kızımızın yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor" açıklamasını yaptı.

KAYSERİ'DEKİ KAYIP ÇOCUKLAR OLAYINI ÇÖZEN EKİP AĞRI'DA
KAYBOLAN Leyla için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel ekip, Ağrı'ya gitti. Özel ekibin, Kayseri'de 2009 yılında kaybolan 3 çocuk vakasını çözen özel ekip olduğu öğrenildi.


Tüm Ağrı, sadece "Anne süt" diyebilen 4 yaşındaki Leyla'yı bulmak için köyü didik didik arıyor.
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