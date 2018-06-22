Güç kayısıda

Kalsiyum, potasyum, fosfor ve C vitamini içeren kayısı, şifa dağıtıyor. Uzmanların "Mucize" olarak tanımladığı bu meyve, afrodizyak etkiler gösteriyor. Kadın ve erkekte cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandıran kayısı, erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Cinsel gücü tetikliyor. Sperm sayısını da arttıran kayısı, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. Kayısının sağlığa faydaları şöyle özetleniyor:
Kanser riskini azaltır.
Kabızlığı giderir.
Cildi güzelleştirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Cinsel isteği arttırır.
Göz sağlığını korur.
Astımı hafifletir.
Kemikleri güçlendirir.
Kalbe iyi gelir.
Kolesterolü dengeler.
Kanser riskini azaltır.
Kabızlığı giderir.
Cildi güzelleştirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Cinsel isteği arttırır.
Göz sağlığını korur.
Astımı hafifletir.
Kemikleri güçlendirir.
Kalbe iyi gelir.
Kolesterolü dengeler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.