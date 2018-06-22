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Yol Durumu
  1. İlaç kullananlar daha çok su içmeli
  2. Sıcak hava migreni tetikler

Güç da

Güç kayısıda
Kalsiyum, potasyum, fosfor ve C vitamini içeren kayısı, şifa dağıtıyor. Uzmanların "Mucize" olarak tanımladığı bu meyve, afrodizyak etkiler gösteriyor. Kadın ve erkekte cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandıran , erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Cinsel gücü tetikliyor. Sperm sayısını da arttıran kayısı, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine katkı sağlıyor. Kayısının sağlığa faydaları şöyle özetleniyor:

riskini azaltır.
Kabızlığı giderir.
Cildi güzelleştirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Cinsel isteği arttırır.
Göz sağlığını korur.
Astımı hafifletir.
Kemikleri güçlendirir.
Kalbe iyi gelir.
Kolesterolü dengeler.
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