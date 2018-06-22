24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası bedelli askerlik çıkacak mı sorusu gündemde yerini korurken bedelli askerlikle ilgili son dakika bir haber geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak" dedi. Bedelli askerlik son dakika haberleri 2018 yılında da araştırılıyor. Bedelli askerlik çıkacak mı sorusu ile ilgili Bekir Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 'TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak.' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt verirken, bedelli askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik şartları gibi önemli konulara değinmişti. Erdoğan, 'İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var' açıklamasında bulunmuştu. Kalıcı bedelli askerlik gündemde mi? sorusuna Erdoğan, 'Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan yanıtını vermişti. Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip etmeye devam ediyorlar. 'Bedelli askerlik yaşı kaç olacak?' sorusu da sorulmaya başlandı. Son çıkan bedelli askerlikte 27 yaş sınırı konulmuştu. 2018'de çıkacak bedelli askerlikte yaş sınırının 1990 ve öncesi olması bekleniyor ancak konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.