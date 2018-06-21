Kiloların acısını çıkarın!

Kışın soğuk, baharda depresyon derken kilolar katlandı. Yazın gelmesi ve tatil planlarının yapılmasıyla herkesi diyet telaşı sardı. Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Diyetisyeni Dilara İsmailoğlu, yaza fit girmenin sırrını açıkladı. Bu dönemde şok diyetlerden uzak durulması gerektiğini belirten İsmailoğlu, zayıflamak için pul biber tüketilmesi gerektiğini anlattı. Fit bir yaz geçirmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
Diyette iştahı azaltmak için buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi tahılları tercih edin. Posa oranı yüksek olan bu besinler, tokluk hissini artırır.
Diyet boyunca su tüketmeye özen gösterin.
Fındık, fıstık, susam, ceviz gibi yağlı tohumlar, tokluk hissi verir. Yeme kontrolünü sağlar.
Acı pul biber vücut sıcaklığını artırarak metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.
Yumurta, metabolizmanın artması açısından önemlidir.
Diyette iştahı azaltmak için buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi tahılları tercih edin. Posa oranı yüksek olan bu besinler, tokluk hissini artırır.
Diyet boyunca su tüketmeye özen gösterin.
Fındık, fıstık, susam, ceviz gibi yağlı tohumlar, tokluk hissi verir. Yeme kontrolünü sağlar.
Acı pul biber vücut sıcaklığını artırarak metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.
Yumurta, metabolizmanın artması açısından önemlidir.
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