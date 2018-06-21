İdrar kaçırma hastalığının genellikle ileri yaşlarda çıktığı bilinse de 30'lu yaşlardan sonra da görülebiliyor. Sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Öksürürken, hapşırırken, hatta gülerken idrar kaçıran insanlar, aile ortamında bile dışlanıyor. Üroloji Uzmanı Uz. Dr. Tevfik Sarıkaya, idrar kaçırma şikayetlerinin ciddi bir hastalık olduğunu vurguluyor. "Bizim besinlerle aldığımız sıvılarımız bağırsaklarımız yoluyla kana geçiyor, oradan böbreklere geçiyor, süzülüyor. İdrar torbası, idrarı biriktiren, belli bir seviyeye ulaştığı zaman sinirler vasıtasıyla beyne komut gönderen bir organdır. İdrar torbasının belirli aralıklarla boşaltılmasına halk diliyle işeme diyoruz. İşemenin oluşması için gerekli şartlar vardır. Bizim alt bölgedeki kaslarımız, istemli, mesane kasılması, bizim irademiz dışındadır. Biz, bu kaslarımızı gevşetmezsek işeme gerçekleşmez. Beyne giden istemsiz sinyaller ve kaslarda yetersizlik idrar kaçırmaya neden olur" bilgisini veriyor. Şu önemli uyarılarda bulunuyor...
İdrar kaçırma kabusunuz olmasın
Toplumda yaygın bir hastalık olan idrar kaçırma, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Kadınlarda daha sık görülüyor. Menopoz ve obezite, bu rahatsızlığı tetikliyor...
Etiketler: idrar kaçırma , Kadın hastalıkları , menopoz , Obezite
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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