Erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlığa, vitamin deposu havuç çare oluyor. Araştırmalara göre, A vitamini içeren havuç, cinsel gücü artırıyor. Havuçtaki seks hormonlarını aktive eden bileşenler viagra etkisi gösteriyor. Sperm kalitesini arttırarak, kısırlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Bu mucize sebze, aynı zamanda kadın ve erkeklerde cinsel isteği tetikliyor. Havucun diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Etiketler: Kansere , havuç , sağlık , cinsel sağlık , Afrodizyak
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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