İtalyan General Mario Lombardo'nun 1918'de doğan kızı Rosalia Lambardo, 1992'de zatürree hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük kız, hemen mumyalanarak yer altı mezarlığında korumaya alındı. "Uyuyan güzel" olarak bilinen kızın, aradan geçen bunca zamana rağmen hala zaman zaman gözlerini hafifçe açtığı iddia edildi. Bu olay dünyada büyük yankı uyandırdı. Yapılan araştırmada kızın öldüğünde kanının kimyasal bir madde ile değiştirildiği, damarlarına alkol ve salisil karışımı bir sıvı enjekte edildiği, göz hareketinin de bu yüzden olduğu kaydedildi.
Uyanan güzel
Etiketler: Uyuyan Güzel , Rosalia Lambardo
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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