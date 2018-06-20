Tazminatta ekonomik duruma bakılır

9 ay önce evlendim. Birkaç ay önce eşim evi terk etti. Geçtiğimiz ay ben yeni bir ilişkiye başladım. Şimdi eşim benim onu aldattığımı öne sürerek mahkemede yüksek miktarda tazminat istedi. Ne bu parayı ödeyebilirim ne de yeni ilişkime kıyabilirim. Hakim bey, "Evladım, boşanana kadar niye beklemedin" dedi. Aynı anda eşim de "Bir şans daha vermek istiyorum" dedi. Dava ertelendi. Ne yapayım?
TÜRK Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir.
Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir.
Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır.
Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır. Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir.
Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir. Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.
AYRILMAK İSTEMEYEN NE YAPMALI?
Karım benden ayrılmak istiyor. Ancak ben şiddetle karşı çıkıyorum. Boşanma davası açtı. Eğer dava uzun sürerse eşimi ikna edeceğimi düşünüyorum. Çünkü annesinin vefatı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyor. Dava sürecinde ben boşanmayı kabul etmediğim takdirde hakim nasıl karar verir? Sizinle paylaştığım bu durumu hakime söylesem etkisi olur mu?
HUKUK davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılamakarar aşamalarından oluşur.
Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır.
Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız.
Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.
8 yıllık kocamın beni aldattığını öğrendim. Boşanma davası açtım ve ilk celsede boşandık. Ancak beni aldattığı kişinin, yakın arkadaşım olduğu ortaya çıktı. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Bu yaptıklarının yanlarına kar kalmasını istemiyorum.
Dava açarsam, onlara bir maddi zarar verebilir miyim?
TÜRK medeni kanunu 174. Madde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep etmediyseniz davanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yine de maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.
Yine 3. kişi konumunda olan arkadaşınıza da Yargıtay'ın "Kişiler, örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
TÜRK Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir.
Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir.
Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır.
Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır. Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir.
Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir. Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.
AYRILMAK İSTEMEYEN NE YAPMALI?
Karım benden ayrılmak istiyor. Ancak ben şiddetle karşı çıkıyorum. Boşanma davası açtı. Eğer dava uzun sürerse eşimi ikna edeceğimi düşünüyorum. Çünkü annesinin vefatı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyor. Dava sürecinde ben boşanmayı kabul etmediğim takdirde hakim nasıl karar verir? Sizinle paylaştığım bu durumu hakime söylesem etkisi olur mu?
HUKUK davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılamakarar aşamalarından oluşur.
Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır.
Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız.
Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.
8 yıllık kocamın beni aldattığını öğrendim. Boşanma davası açtım ve ilk celsede boşandık. Ancak beni aldattığı kişinin, yakın arkadaşım olduğu ortaya çıktı. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Bu yaptıklarının yanlarına kar kalmasını istemiyorum.
Dava açarsam, onlara bir maddi zarar verebilir miyim?
TÜRK medeni kanunu 174. Madde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep etmediyseniz davanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yine de maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.
Yine 3. kişi konumunda olan arkadaşınıza da Yargıtay'ın "Kişiler, örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.