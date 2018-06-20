Gözün kör olmasın!

İstanbul'da eşi Yadigar K. adına gözleri görmüyor" diyerek sahte evrakla 2013'te yüzde 90 göremez raporu çıkartan Nursel K., 6 sene boyunca devletten engelli ve bakım parası aldı. Gözlerinin görmediğini 7 ay önce öğrenen koca, önce evi terk etti. Sonra da savcılığa giderek eşinden şikayetçi oldu. 17 yıllık eşinin boşanma davası açtığını ifade eden 4 çocuk babası Yadikar K. "Gözlerim bir şahin gibi görüyor. Hiçbir sağlık sorunum da yok. Sadece benim üzerimden değil, 15 yaşındaki evladımızın üzerinden de engelli maaşı aldı. Devletimizi dolandıran bu sahtekarların bulunmasını istiyorum" dedi. Yadikar K. şöyle dedi: Bundan 7 ay önce belediyeden gelen birkaç kişi oldu. Gözüme güneş gözlüğü takmaya çalıştı ve orada her şey ortaya çıktı. Gelenler bana "Sen görüyorsun" dediler ve evden gittiler. Senelerdir devletimizi dolandırmış. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir anne? Ben çocuklarım için, evimizi geçindirmek için şoförlük yaptım ve şimdi de çaycılık yapıyorum. Allah'a şükür, gözlerim de görüyor ve hiçbir sağlık sorunum da yok.
Barış SÖZAL
Barış SÖZAL
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