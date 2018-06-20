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  1. Eskişehir'de korkunç kaza!

nı çıkaran binlerce vatandaş oraya başvurdu! Soy ağacı ile başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi aracılığı ile ailesine ait nı çıkaran yaklaşık 10 milyon vatandaşın arasından binlercesi başvurusu için ilgili kurumlara koştu. Peki ama e-Devlet'ten soy ağacı nasıl sorgulanır? Soy ağacı ile çifte vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? Soy ağacı ile çifte vatandaş olunabilir mi? İşte tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda e-devlet sisteminde yer alan 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' ekranıyla vatandaşlar atalarının daha önce yaşadığı yerlere ilişkin bilgi sağlayabiliyor. İşleme açılmasının ardından büyük bir ilgi gören e-devlet hizmeti, bazı vatandaşlar için sadece bilgi sağlarken bazılarına ise farklı kapılar açıyor.

Eskişehir'de 20 yıldır hizmet veren bir turizm acentesinin sahibi olan Berkant Yılmaz, 2018 yılı başında artan başvuraları ve yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdi. Bulgaristan'da doğduğunu ve henüz 1 yaşındayken ailesinin Türkiye'ye göç ettiğini belirten Berkant Yılmaz, son yıllarda doğduğu topraklara ilgisinin giderek arttığını dile getirdi.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 12:42
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