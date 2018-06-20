İçişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda e-devlet sisteminde yer alan 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' ekranıyla vatandaşlar atalarının daha önce yaşadığı yerlere ilişkin bilgi sağlayabiliyor. İşleme açılmasının ardından büyük bir ilgi gören e-devlet soy ağacı hizmeti, bazı vatandaşlar için sadece bilgi sağlarken bazılarına ise farklı kapılar açıyor.

Eskişehir'de 20 yıldır hizmet veren bir turizm acentesinin sahibi olan Berkant Yılmaz, 2018 yılı başında artan çifte vatandaşlık başvuraları ve yaptıkları işlemler hakkında bilgi verdi. Bulgaristan'da doğduğunu ve henüz 1 yaşındayken ailesinin Türkiye'ye göç ettiğini belirten Berkant Yılmaz, son yıllarda doğduğu topraklara ilgisinin giderek arttığını dile getirdi.