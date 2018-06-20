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'da 4 ayağı kesilmiş ölüsü bulundu

Gelen son dakika haberine göre 'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş ölüsü bulundu. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.

Bursada 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu
'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.



Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 14:02
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