Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.
Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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