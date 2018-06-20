;
Yol Durumu
  1. MSB personel alımı başvuru şartları neler?

'de korkunç kaza! 5 ölü, 2 yaralı

'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Eskişehirde korkunç kaza!

Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar- karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.

Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler:
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 10:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar