Soğuk duş!

Kocaeli'nin Korfez İlçesi'nde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Banyoda deşerek küvete sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı. Tek başına yaşayan 55 yaşındaki U.M.Ö.'ye yakınları ulaşamadı. Durumdan şüphelenen yakınları, polisi arayıp durumu anlattı. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, talihsiz adamı banyo küvetinde sıkışmış halde buldu. U.M.Ö.'nün duş almak için banyoya girdiği, dengesini kaybederek düştüğü ve küvete sıkıştığı ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, 6 saat süren çalışmaların ardından vatandaşı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kurtarılan adam, kontrol için hastaneye kaldırıldı.
ABBAS ÇAKAR
ABBAS ÇAKAR
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