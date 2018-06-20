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Yol Durumu
  1. Su içemeyen elma yesin!
  2. 40’ından sonra prostata dikkat

Mis gibi mutluluk

deposu , cinsel gücü artırıyor. kalitesini yükseltiyor. Mutluluk veriyor...

Mis gibi mutluluk
Kalsiyum, magnezyum, potasyum, C ve A i açısından zengin olan nane, aşk kokuyor. Vitamin deposu bu sebze, cinsel isteği artırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. kalitesine de etki ediyor, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar nin faydalarını şöyle özetliyor:
Mide ağrılarını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
İdrar söktürür.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
riskini düşürür.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Kalp sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
Cildi güzelleştirir.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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