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Usta sanatçı hayatını kaybetti

Bozlak ustası duayen sanatçı hayatını kaybetti. Ses sanatçısı , acı haberi hesabından duyurdu.

Usta sanatçı Muammer Öztaş hayatını kaybetti

Besteleriyle tanınan ünlü Bozlak ustası sanatçı , 3 gündür da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü ses sanatçısı , hesabından duyurdu.

Akay, "Türkülerin yine boynu bükük kaldı! Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş'ı, 1 saat önce kaybettik. 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Öztaş'ın cenazesi, yarın 20 Haziran Çarşamba günü, ikindin namazına müteakip AksaraySarıyahşi Sipahiler Köyü'nde defnedilecektir. Değerli üstadımız, yeni albümünü hazırlamıştı ve bugünlerde çıkaracaktı. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı ve usta sanatçının fotoğrafını paylaştı.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 22:25
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