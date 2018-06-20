Olay, 03.00 saatlerinde, İstanbul Kadıköy Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Necati Aydın yönetiminde ki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sahil yolunda seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.