Olay, 03.00 saatlerinde, İstanbul Kadıköy Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Necati Aydın yönetiminde ki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sahil yolunda seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.
İstanbul Caddebostan'da feci kaza!
Kadıköy sahil yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin içerisinden çok sayıda alkol şişesi yola saçılırken ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: kaza , Necati Aydın , Caddebostan
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