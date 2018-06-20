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Yol Durumu
  1. Çikolata bu ağrıyı tetikliyor

İstanbul 'da feci !

Kadıköy sahil yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin içerisinden çok sayıda alkol şişesi yola saçılırken ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, 03.00 saatlerinde, İstanbul Kadıköy Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü yönetiminde ki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sahil yolunda seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 08:29
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