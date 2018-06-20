Batman'da işten eve dönen genç kadın takip edildiğinden habersizdi. Kapıdan içeri girince tacizci peşinden koşarak geldi.
Batman'daki asansör sapığı genç kadına kabusu yaşattı
Batman'da asansörde sıkıştırdığı kadını taciz etmeye çalışan şahsı çevredekiler etkisiz hale getirirken, linç edilmek istenen sapığı polis zor kurtardı.
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