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'daki asansör sapığı genç kadına kabusu yaşattı

'da asansörde sıkıştırdığı kadını taciz etmeye çalışan şahsı çevredekiler etkisiz hale getirirken, linç edilmek istenen sapığı polis zor kurtardı.

'da işten eve dönen genç kadın takip edildiğinden habersizdi. Kapıdan içeri girince tacizci peşinden koşarak geldi.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 08:48
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