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Çikolata migreni tetikliyor

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Çikolata bu ağrıyı tetikliyor

Doktor Bey, 55 yaşında erkeklik biter mi? Bitmezse, bana ne oldu? Hatun gözümün içine bakıyor. Bende istek yok. Eşim tansiyondan olduğunu söylüyor. Doğru mu? Bana ne oldu?

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 08:18
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