Doktor Bey, 55 yaşında erkeklik biter mi? Bitmezse, bana ne oldu? Hatun gözümün içine bakıyor. Bende istek yok. Eşim tansiyondan olduğunu söylüyor. Doğru mu? Bana ne oldu?
Çikolata migreni tetikliyor
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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