Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i boğarak öldürdüğünü itiraf eden ve sonrasında tutuklanan Hüseyin Ersezgin'in cep telefonundan şok detaylar ortaya çıktı. Boşanma davası açan yüreği yanık anne Dilan Ersezgin (25), cep telefonunu incelediği kocasının, cinayet sonrası pavyona gittiğini gördüğünü belirtti. Ersezgin, "Oğlum rapora göre boğulma sonucu yaşamını kaybetmiş. Bunları öğrendikten sonra telefonuna ulaştım ve içindeki fotoğrafları buldum. Oğlumun ölümünden sonra arkadaşlarıyla rakı sofraları kurmuş. Telefondaki tarihleri belli. 32 diş selfiler çekmiş. Pavyona gitmiş masasında kadın oynatmış. Anlamıyorum bu nasıl bir vicdan, bu nasıl babalık? Baba olması için önce vicdanı olması lazım bir insanın. En ağır cezayı almalı. Hapiste en ağır cezayla acı çekmesini istiyorum" diye konuştu.
En baba vahşet
Küçük oğlu Kuzey’i boğarak öldüren canavar babanın, cinayet sonrası pavyona gittiği ve arkadaşlarıyla eğlenip selfie çektiği ortaya çıktı
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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