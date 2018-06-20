ÖSYM YKS giriş belgelerini yayınladı! ÖSYM YKS giriş belgeleri sorgulama...

YKS sınav giriş belgesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS sorgulama sayfasında aktif oldu, yeni üniversite sınavı startı bugün verildi. YKS sınav yeri, kurum tarafından açıklanırken, çıktı, internet üzerinden alınacak, ev adreslerine gönderilmeyecek. Haber içeriğinde; YKS kılavuzu, YKS ne zaman, ham puan hesaplama, sonuç açıklanma tarihi ve tercih tarihleri bulunuyor!

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ ERİŞİME AÇTI

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

ÖSYM AİS SAYFASINDA YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Kurumun sayfasına girildikten sonra, belgeyi alabilmek için adayın T.C. Kimlik numarası ve ÖSYM şifresini girerek çıktısı alınabiliyor. ÖSYM şifre unuttum alanında ise aday, Kimlik kontrol, kimlik bilgisi kontrol ve güvenlik sorusu kontrol bölümlerini doldurarak yeni şifre alabilir.

ÖSYM şifremi unuttum sayfasına gitmek için tıklayınız

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, AYT, YDT sınavları, ne zaman yapılacak? Sınavlar 3 oturumda gerçekleşecek. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 Haziran 2018 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Sınav süresi 135 dakika. İkinci sınav Alan Yeterlilik Testi (AYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:15'te yapılacak. Sınav süresi 180 dakika. Son oturum Yabancı Dil Testi (YDT), 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 15:45'te yapılacak. Sınav süresi 120 dakika.

YKS HAM PUANI HESAPLAMA ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavında puanların hesaplanabilmesi için TYT'de Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 0.5 ham puan alma şartı adaylarda endişeye neden olmuştu. Üstelik bu kural AYT için de geçerliydi. Bu kuralı yerine getirmeyen adayların puanları hesaplanmayacaktı.

YÖK, KURAL ÜZERİNE AÇIKLAMADA BULUNDU

Ancak YÖK bu kuralı değiştirdi ve tek testten yarım net çıkaranların puanlarının hesaplanacağına karar verdi. YÖK Genel Kurulu, geçtiğimiz 31 Mayıs'ta aldığı kararda "TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0.5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerek" dedi. Bunun anlamı da matematik sorularını çözmeyen adayların da puanları hesaplanacak.

Bu karar, özellikle matematik sorularını yapamayacaklarından endişe eden sözelci adayları rahatlatmış oldu.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 31 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacak. Kurum, saat kaçta açıklanacak sorusuna resmi açıklamada bulunmadı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Temmuz 2018 tarihinde sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM, YKS tercihleri, AİS sayfasında 7 Ağustos 2018 tarihinde başlatacak, 1 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.