;
Yol Durumu
  1. Emma da güzel söyledin
  2. Çare karpuzda!

nın fazlası midenin düşmanı

Sodanın fazlası midenin düşmanı
Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Anadolu Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, hazımsızlık şikayeti çekenlerin sık sık başvurduğu nın fazla içildiğinde zararlı olduğunu belirtiyor. "Kesinlikle soda içilmesin gibi bir mesaj verdiğimiz anlaşılmasın. Bu tür içecekler keyif için içilecek şeylerdir. Tedavi amacı ile içilmemelidir."
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar