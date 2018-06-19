Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, mide hastalıklarına davetiye çıkartıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, hazımsızlık şikayeti çekenlerin sık sık başvurduğu sodanın fazla içildiğinde zararlı olduğunu belirtiyor. "Kesinlikle soda içilmesin gibi bir mesaj verdiğimiz anlaşılmasın. Bu tür içecekler keyif için içilecek şeylerdir. Tedavi amacı ile içilmemelidir."
Sodanın fazlası midenin düşmanı
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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