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Rüzgar’dan acı haber

Rüzgar’dan acı haber
Manisa Selendi'de 3 gün önce topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp Selendi Çayı'na sürüklenerek gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir (4) herkesi ağlattı. 3 gündür aranan küçük çocuğun dün cesedine ulaşıldı. Özdemir ailesi, acı haberle yıkıldı.
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