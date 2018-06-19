Manisa Selendi'de 3 gün önce topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp Selendi Çayı'na sürüklenerek gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir (4) herkesi ağlattı. 3 gündür aranan küçük çocuğun dün cesedine ulaşıldı. Özdemir ailesi, acı haberle yıkıldı.
Rüzgar’dan acı haber
Etiketler: Manisa
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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