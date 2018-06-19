Emma da güzel söyledin

ABD'li Emma Walker Silverman (23), şimdiye kadar 60 ülke dolaştı. Ancak 10 yaşındayken tatil için geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. Türkçe'yi öğrenen Emma, lise yıllarında da öğrenci değişim programı sayesinde İstanbul'a gelip 3 Türk ailenin yanında kaydı. Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitiren Emma, yan dal olarak da Türk dili eğitimi aldı. 10 yaşından beri Türkiye'den kopamayan Emma, 9 ay önce Fulbright bursuyla araştırmacı olarak İzmir'deki Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmalara başladı. Üniversitede göç konusunda araştırmalar yapan ve kısa süre sonra ülkemizden ayrılacak olan Emma, akıcı Türkçesiyle şaşırttı. Emma, "Türkiye gibisi yok. Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.
Türkiye hayranı Emma, her fırsatta ülkemize geliyor. Ülkemize olan sevgisini akıcı Türkçesiyle dile getiriyor.
Türkiye hayranı Emma, her fırsatta ülkemize geliyor. Ülkemize olan sevgisini akıcı Türkçesiyle dile getiriyor.
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