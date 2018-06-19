;
Yol Durumu
  1. Fransız kalmadılar
  2. Sodanın fazlası midenin düşmanı

Emma da güzel söyledin

’li gezgin Emma, 60 ülke dolaştı. ’ye hayran kaldı. Araştırmacı olarak geldiği ’de ülkemize övgüler yağdırdı

Emma da güzel söyledin
'li Emma Walker Silverman (23), şimdiye kadar 60 ülke dolaştı. Ancak 10 yaşındayken tatil için geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. Türkçe'yi öğrenen Emma, lise yıllarında da öğrenci değişim programı sayesinde 'a gelip 3 Türk ailenin yanında kaydı. Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü' bitiren Emma, yan dal olarak da Türk dili eğitimi aldı. 10 yaşından beri 'den kopamayan Emma, 9 ay önce Fulbright bursuyla araştırmacı olarak 'deki Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmalara başladı. Üniversitede göç konusunda araştırmalar yapan ve kısa süre sonra ülkemizden ayrılacak olan Emma, akıcı Türkçesiyle şaşırttı. Emma, "Türkiye gibisi yok. Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.



Türkiye hayranı Emma, her fırsatta ülkemize geliyor. Ülkemize olan sevgisini akıcı Türkçesiyle dile getiriyor.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar