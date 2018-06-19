Çare karpuzda!

Yazın şüphesiz en sevilen meyvelerinin başında karpuz geliyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa katkı sağlıyor. Bol miktarda su içeren ve sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar, günde yenilen 1 dilim karpuzun çiftlerin yüzünü güldüreceğini söylüyor. Karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağı azaltır.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Tansiyonu düzenler.
Kabızlığı giderir.
Kolon, pankreas ve mide kanserlerine yakalanma riskini azaltır.
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağı azaltır.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Tansiyonu düzenler.
Kabızlığı giderir.
Kolon, pankreas ve mide kanserlerine yakalanma riskini azaltır.
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