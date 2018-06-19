;
Yol Durumu
  1. Sodanın fazlası midenin düşmanı
  2. Ah Leyla!

Çare da!

Çare karpuzda!
Yazın şüphesiz en sevilen meyvelerinin başında karpuz geliyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa katkı sağlıyor. Bol miktarda su içeren ve sıcak yaz günlerinde ferahlatan , aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar, günde yenilen 1 dilim karpuzun çiftlerin yüzünü güldüreceğini söylüyor. Karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağı azaltır.
içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanmayı önler.
Tansiyonu düzenler.
Kabızlığı giderir.
Kolon, pankreas ve mide kanserlerine yakalanma riskini azaltır.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar