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Yol Durumu
  1. TOKİ'nin İstanbul Silivri konutlarına başvurular başladı

'daki larda atların kullanılmaması kararının detayları belli oldu

, 'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi. İlk araç önümüzdeki günlerde Kınalıada'da hizmet vermeye başlayacak. Yolculuk ücretleri, kart ile entegre olacak, kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

Bir dönem sona eriyor... Detaylar belli oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yolculuk ücretleri, kart ile entegre olacak. kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm 'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.







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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 19:45
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