Yıllar süren çocuk hasretini evlat edinerek sonlandıran ailenin hikayesi, herkesi duygulandırdı. Antalya'da yaşayan Sami (39)- Nevruz (36) Kaplan çifti, 16 yıl önce mutlu bir evliliğe imza attı. Ancak yıllar süren çabalarına rağmen çocuk sahibi olamadı. Bu hasretlerini dindirmek için, evlat edinme kararı aldı. 7 ay önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Yetkililerle görüştükleri sırada sevgi evlerinde kalan 4 yaşındaki Berat ile tanıştı. Bu sırada minik Berat'ın boyunlarına sarılıp "Ne olur beni bırakmayın" demesi üzerine çift, gözyaşlarını tutamadı. Kız çocuğu evlat edinmek için kuruma başvursalar da, Berat'ın koruyucu ailesi olmaya karar verdi.
EVİMİZE NEŞE, HUZUR GETİRDİ
Berat ile anne babalık duygusunu tadan Kaplan çifti, "Berat yalnız büyümesin, bir de kızımız olsun" diyerek bu kez 6 aylık Berra bebeği evlat edindi. Mutluluklarını ikiye katladı. "Berat evimize huzur, neşe getirdi. Bana "Anne" diye seslenmesi bütün üzüntülerimi unutturdu" diyen anne Nevruz Kaplan, duygularını şu sözlerle anlattı: "Ömrüm yettiğince ikisine de bakacağım. İki çocuğumuz geldikten sonra anladım ki önce hiç yaşamıyormuşuz, her şeyimiz boşmuş. Çocuklarımın teninin kokusunu içime çekiyorum, boyunlarından öpüyorum evlat hasretim gidiyor."
EVİMİZE NEŞE, HUZUR GETİRDİ
Berat ile anne babalık duygusunu tadan Kaplan çifti, "Berat yalnız büyümesin, bir de kızımız olsun" diyerek bu kez 6 aylık Berra bebeği evlat edindi. Mutluluklarını ikiye katladı. "Berat evimize huzur, neşe getirdi. Bana "Anne" diye seslenmesi bütün üzüntülerimi unutturdu" diyen anne Nevruz Kaplan, duygularını şu sözlerle anlattı: "Ömrüm yettiğince ikisine de bakacağım. İki çocuğumuz geldikten sonra anladım ki önce hiç yaşamıyormuşuz, her şeyimiz boşmuş. Çocuklarımın teninin kokusunu içime çekiyorum, boyunlarından öpüyorum evlat hasretim gidiyor."
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