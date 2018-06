Nafaka davasız düşürülemez

veya nafaka dava larından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur.Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir.Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez.Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklinde olup, nafaka ödememe suçunu düzenlemektedir.Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.değişikliği talepleri, genel ismi ile nüfus sicilinin düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılır.Soyadının değiştirilmesi için mahkeme 'haklı bir sebebin varlığı' kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 02.03.1989 tarihli 1989/1012E. Nolu kararında, babasının soyadını taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan baba-oğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soyadını taşımakta sıkıntı çekmesinin, makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenler olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.Medeni Kanunu'nun 314. Maddesi gereğince, evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. Fakat siz nüfus müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak bu kaydın size açıklanmasını sağlayabilirsiniz.