Bursa'da yaşayan 49 yaşındaki hemşire Meran Ensar, 2003'te rutin kontrolleri sırasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyata sol göğsü alındı, ardından tedavi ile meme kanserini yendi. Tam her şey bitti derken kanserin göğüs kemiğine sıçradığı belirlendi. 15 yılda karaciğer, akciğer, kemikler, böbrek sütü bezleri ve bağırsaklar olmak üzere 10 defa metastaz gelişti. Kanserin tüm vücudunu sarması ile doktorlar, genç hemşireye birkaç aylık ömür biçti. Ancak o vazgeçmedi. Bağırsak kanserini yenen Ensar'ın vücudunda bulunan diğer kanser hücreleri de geriledi. Ölümün kıyısından dönen Ensar, "Daha güçlü hissediyorum artık kendimi. Tamamen kurtulacağıma inanıyorum" dedi.
Kansersavar
Hemşire Meral Ensar, kanser illetine yenilmedi. 10 defa metastaz yapan hastalıkla mücadele etti. Çabasıyla herkese örnek gösterildi
Etiketler: Bursa , kanser , Meran Ensar
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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