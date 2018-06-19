İstanbullu geçtiğimiz Perşembe, Ramazan Bayramı dolayısıyla megakentten uzaklaştı. Yollar ferahladı. Trafik rahatladı. Ancak Ramazan Bayramı tatili dönüşü yollar yine araçlarla dolup taştı. Trafik tıkandı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da dönüş yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı. Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu'na kadar uzandı. Yükünü sırtlayanlar yürüyerek evine ulaşmaya çalıştı.
Alışılmış manzara
Etiketler: Ramazan bayramı , Bayrampaşa , trafik
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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