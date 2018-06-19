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Yol Durumu
  1. Zehirli valiz!
  2. Dinlenirken ölüyordu!

Alışılmış manzara

Alışılmış manzara
İstanbullu geçtiğimiz Perşembe, Ramazan Bayramı dolayısıyla megakentten uzaklaştı. Yollar ferahladı. rahatladı. Ancak tatili dönüşü yollar yine araçlarla dolup taştı. Trafik tıkandı. 'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da dönüş yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı. Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu'na kadar uzandı. Yükünü sırtlayanlar yürüyerek evine ulaşmaya çalıştı.

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