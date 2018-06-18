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Şifanın sırrı --

Şifanın sırrı kayısı-çilek-üzüm
Yazın gelmesiyle birlikte, pazar tezgahları renklendi. Sıcak havalarda ağızları tatlandıran renk renk meyveler herkesi cezbetti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel, her gün en az 3-4 porsiyon meyve tüketmeyi önerdi. Miktarı aşmamak kaydıyla bu meyvelerin den kalbe pek çok hastalıktan koruduğunu söyledi. Yaz meyvelerini ve faydalarını şöyle listeledi...

KARPUZ: Bol su içeriyor. Kolesterol ve prostattan koruyor. Damarlarda kan akımını hızlandırıyor.
ÇİLEK: Bolca C vitamini içeriyor. Hücreleri hasardan koruyor. Kanser ve kalp hastalıklarından koruyor. Cildin yenilenmesini sağlıyor.
KAYISI: A vitamini ile beta karotenden zengin bir meyve olan kayısı, göz ve kalp sağlığını koruyor.
KİRAZ: Vücuttaki ödemin atlmasına yardımcı oluyor. Kalbi koruyor. Kolesterolü düşürür.
ÜZÜM: Tanesi, kurusu, pekmezi her biri ayrı ayrı fayda sağlıyor. Çekirdeği bile antioksidan içeriyor. Kanserden koruyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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