Çiftlerin yüzde 60'ı doğal yöntemlerle bebek sahibi olamıyor. Kısırlık sorunu, hem erkekte hem de kadınlarda görülebiliyor. Son yapılan araştırmalar ise erkeklerin ruhsal durumlarının çocuk sahibi olma üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Erkeklerin akıl sağlığı, sperm kalitesini de etkiliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, "Kısırlık kadınlar için üzücü ve moral bozucu bir durumken, genelde erkekler bu kadar etkilenmez" diyor. Bin 650 kadın ve erkeğin incelendiği National Institutes of Health (NIH) araştırmasında, erkeğin depresyonda olmasının çiftlerin gebelik şansını yüzde 60 oranında azalttığını gösteriyor. Bu durum, tüp bebekteki başarı oranını bile düşürüyor. Uzmanlar, kısırlık tedavisinde çiftlerin özellikle de erkeklerin psikolojik durumlarının değerlendirilmesini öneriyor.
Kısırlık beyinde başlıyor
Etiketler: kısırlık
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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