Kardeş kader

Adana'da polis memuru Gülşah ve Caner Kaya çiftinin 4 yaşındaki oğlu Emre İlhan, 1 yıl önce rahatsızlandı. Yaşıtlarına göre daha geç yaşta yürümeye başlayan çocuğun, genetik kas hastalığına yakalandığı saptandı. Çift, çocuklarının tedavi masraflarını karşılayamadı. Yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyayla bir nebze olsun moral bulan aile, 4 ay önce dünyaya gelen oğulları Kıvanç'ın da aynı hastalığa sahip olduğunu öğrenince yıkıldı. Anne Gülşah Kaya, "Çocuklarım büyüdükçe hastalık ilerleyecek. Bu nedenle evlatlarımın büyümesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. Anne Kaya ayrıca Hindistan'daki bir klinikte bu hastalığın tedavisiyle ilgili kök hücre naklinin yapıldığını öğrendiklerini anlatarak, çocukları 5 yaşına geldiğinde bu merkeze başvuracaklarını açıkladı.