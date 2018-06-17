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Erdoğan Adalar'daki faytonlarda atların kullanılmayacağını açıkladı

, 'nde Adalar'da atların faytonlarda kullanılmasıyla ilgili "Atları özgürlüklerine kavuşturmak için çalışma yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı: Adalarda atlar faytonda kullanılmayacak

24 Haziran seçimleri öncesinde ve Genel Başkanı , Yenikapı'da 'nde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasının bir kısmında İstanbul'daki Adalar'da atların faytonlarda kullanılması ve eziyet edilerek öldürülmesiyle ilgili de konuştu.

"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"


Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Adalar'da vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konudaki gerekli kararı aldıkadalardaki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 19:22
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