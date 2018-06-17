24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da Büyük İstanbul Mitingi'nde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasının bir kısmında İstanbul'daki Adalar'da atların faytonlarda kullanılması ve eziyet edilerek öldürülmesiyle ilgili de konuştu.





"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"



Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Adalar'da vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konudaki gerekli kararı aldıkadalardaki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz.