En düşük konut fiyatının 198 bin TL ve en düşük taksit tutarının 700 TL olan 1356 konut için başvuruların bugün itibarıyla başladığını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 29 Haziran 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.



934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" dedi.