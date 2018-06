Türkiye ayakta!

yapılan şiddet haberlerine her gün bir yenisi eklendi. Yaptırımlar, verilen cezalar bir türlü yeterli gelmedi. Yapılan işkence , şiddet ve tecavüz, hız kesmedi. Son yapılan olay isededirtti. Sakarya 'nın Sapanca İlçesi, vahşetin son adresiydi. Hayvan severler, 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye gitti. Bu sıradayerde acı içerisinde kıvrandığını fark etti. Talihsiz köpek, hemen tedavi için ilçede bulunan veteriner hekim Onur Çakmak 'a getirildi. İlk müdahalenin ardından İstanbul 'daki bir veteriner kliniğine gönderildi. Yavru köpeğin acı dolu bakışları, yaşadığı çaresizliğin ifadesiydi.Yavru köpeğin eskisi gibi koşabilmesi için protez takılmasına karar verildi. Ancak ameliyata alınan yavru köpek , yaşadığı acının ve vahşetin üstesinden gelemedi.Bu haber, herkesi derinden etkiledi. Sosyal medya hesaplarından yapılan vahşete tepki gösteren halk, hayvanlara bu işkenceyi yapanların bir an önceCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yavru köpeğe bu işkenceyi reva görenlerin bir an önce yakalanması için talimat verdi.vahşet, tüm Türkiye'yi kenetledi. Ünlü isimler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Sinan Akçıl, suçluyu bulana 50 bin lira ödül vereceğini söyledi. Tepkisini dile getiren isimlerden biri de Ozan Çolakoğlu idi. Ünlü müzisyen, suçlunun bulunmasına yardımcı olan kişiye 10 bin lira ödül vereceğini dile getirdi. İşadamı Cem Polatoğlu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Suçlunun yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 7 gece İtalya turu hediye edeceğim" dedi. Ünlü model Adriana Lima da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü diye getirdi.insan, sakarya'da yaşanan vahşete karşı tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Herkes, yavru bir köpeğe bu işkenceyi yapanın bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. İşte o yorumlar:İnsanlığa olan umudum tükeniyor...Keşke herkes vicdanı kadar yaşasa!Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.Şeytan bile utanır sana bunu yapan canavardan. Katil bulunsun...Her kim bir köpeği tekmelerse aynı zamanda kendi ruhunu cehenneme doğru tekmelemiş olur!Hiç şiir okumamış gibi kötüsünüz. Bir köpeğin başını hiç okşamamış, hiç bayram şekeri dağıtmamış, çocukla çocuk olmamış gibi kötüsünüz!Bir köpek bu dünyada kendinden çok sizi sever. Nasıl kıydınız...Ufacık bedeniyle çektiği acıları alıp gitmiş yavru köpek.vahşetin ardından Sapanca Savcılığı da harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, titiz bir şekilde ilerledi. Bu sırada savcılıkta da bir açıklama geldi. Olayın yaşandığı yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M.'nin gözaltına alındığı kaydedildi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaşanan vahşetle ilgili bir açıklama yaptı. "İş makinesi olsa dahi bir çalışma yapılacağı zaman oranın kolaçan edilmesi lazım. Onlar hakkında da gereken tutanaklar tutulacak, yasal gereği yapılacak" ifadesini kullandı.Sapanca'da görev yapan Onur Çakmak, yavru köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimdi. Olayla ilgili bilgi veren Çakmak, yaşanan vahşetin kendisini de şoke ettiğini söyledi. "Olayın üzerinden yaklaşık 10 saat geçtiği için ve annesi yavrusunu yaladığı için kırılmış kemik parçaları kaybolmuş olabilir. Ama kesilme ihtimali de var" dedi.