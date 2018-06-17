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'da piton kadını yuttu

'da bir köyde korkunç bir olay meydana geldi. Persiapan bölgesinde bulunan Lawela köyünde dev bir piton 2 çocuk annesi bir kadını yuttu.

'daki Persiapan Lawela köyünde iki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 09:58
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