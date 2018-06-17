Endonezya'daki Persiapan Lawela köyünde iki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar.
Endonezya'daki Persiapan Lawela köyünde iki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar.
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