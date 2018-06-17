Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Meteoroloji'den İstanbul'a kritik uyarı! 17 Haziran 2018 hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın son günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, Edirne, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Kırklareli için kritik uyarılarda bulunulurken akşam saatlerine kadar sağanak yağış olacağı bilgisi verildi. İşte 17 Haziran 2018 Pazar günü hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
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