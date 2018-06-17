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Alanya kalesi surlarından düşen bir kişi öldü

'nın Alanya ilçesinde kale surlarından kayalık zemine düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alanya kalesi surlarından düşen bir kişi öldü
Edinilen bilgiye göre, Alanya Hisar İçi Mahallesi'nde öğle saatlerinde kale surlarından manzaraya bakan Abdulrahman Çakır (21), dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, Çakır'ın cesedine güçlükle ulaştı. Sedye alınan Çakır'ın cansız bedeni helikopter yardımıyla bulunduğu bölgeden alınarak yola çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından Çakır'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kurumuna gönderildi.
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  • 17 Haziran 2018, Pazar 05:36
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