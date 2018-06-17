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Az u yükseltir

Az uyku tansiyonu yükseltir
Düzenli bir , vücudun dinlenmesinde ve sistemli çalışmasında etkili rol oynuyor. ABD'deki Massachusetts Hastanesi'nde yapılan araştırma, az uyuyan gençlerin ileride kalp ve tansiyon hastası olma riskinin fazla olduğunu gösteriyor. Dr. Elsie Taveras, araştırmayla ilgili "Beslenme düzeni kadar uyku miktarı da önemlidir. Gençlerin her gece 7 saat uyuması gerekir" diyor.
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