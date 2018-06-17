Az uyku tansiyonu yükseltir

Düzenli bir uyku, vücudun dinlenmesinde ve sistemli çalışmasında etkili rol oynuyor. ABD'deki Massachusetts Hastanesi'nde yapılan araştırma, az uyuyan gençlerin ileride kalp ve tansiyon hastası olma riskinin fazla olduğunu gösteriyor. Dr. Elsie Taveras, araştırmayla ilgili "Beslenme düzeni kadar uyku miktarı da önemlidir. Gençlerin her gece 7 saat uyuması gerekir" diyor.
Etiketler: uyku , Uyku sorunu , sağlık , Tansiyon
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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