Kahveyi abartma Crohn’a yakalanma

Karın ağrısı, ishal, kanama ve uzun saatler tuvaletten çıkamama... Tüm bunlar, bağırsaklarda görülen ve tedavi edilemeyen Crohn hastalığının belirtilerini oluşturuyor. Şikâyetler, diğer hastalıklar ile karıştırıldığından çoğu zaman tespit ve tedavi gecikebiliyor. Ağızdan başlayıp anüse kadar devam eden sindirim sisteminde ciddi bir rahatsızlık olan Crohn, hayatı kabusa çeviriyor. Kişinin sosyal yaşamını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, nedeni bilinmeyen ve tamamen iyileşmeyen bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunuyor...
KRİTİK YAŞ 30...
Crohn hastalığı, sindirimin herhangi bir yerinde olabileceği gibi daha çok ince bağırsağın son kısmında tutunuyor. Kronik olan ve bağırsak duvarının tüm kas tabakasını tutan bu iltihabi hastalık, kadınlarda daha çok görülüyor. Genellikle 30-40'lı yaşlarda ortaya çıkıyor. Hastalığın en yaygın belirtileri arasında karın ağrısı bulunuyor. Kilo kaybı, ateş, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği Crohn hastalığının bulguları olabiliyor. Hastaların dörtte birinde bağırsak dışı hastalıklar da inceleniyor.
İYİLEŞMEZ!
Hastalığın tanısı, endoskopik incelemeler ile konuluyor. Crohn hastalığını tanımlayan tek başına bir test, bulgu veya işareti bulunmuyor. Hastalığın belki de en korkulan yanını, kesin bir tedavi yönteminin bulunmaması oluşturuyor. Daha çok hastalık sonucu çıkan semptomlara yönelik tedavi ediliyor. Hastalığın alevlendiği dönemlerde özel beslenme destekleri ve öneriliyor.
AMELİYAT GEREKEBİLİR
Crohn hastalığın tedavisi, ilaçlara rağmen agresif bir yapı gösteriyorsa, ameliyat kaçınılmaz oluyor. Crohn hastalığı olan çocuklarda yüzde 30 oranında gelişme geriliği de görülüyor. İlaç tedavisinde başarısızlık, bağırsakta tıkanma, kanser riski gibi durumlarda da ameliyat yapılması gündeme geliyor. Uzmanlar, hastaların üçte birinde ilk cerrahiden sonra ortalama 5 yıl içerisinde yeniden ameliyat gerektirdiğini söylüyor.
ANNE SÜTÜ KALKAN OLUYOR
CROHN hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de oluşumunda genetik ve çevresel faktörler etkili oluyor. Hastalık birinci derece yakınlarda varsa, risk 14-15 kat fazla seyrediyor. Anne sütü ile beslenmenin Crohn hastalığı gelişimine karşı koruyucu etkisi bulunuyor.
BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN!
DIŞKIDA KAN
İSHAL
ATEŞ
AĞRI
İŞTAH KAYBI
KİLO KAYBI
HALSIZLIK
AĞIZDA YARALAR
NASIL BESLENMELİ?
Ciddi bir bağırsak hastalığı olan Crohn'da doğru beslenme tedaviyi destekliyor. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:
Muz, beyaz ekmek, peynir, pişmiş sebze, patates, balık, zeytinyağlı sebze yemekleri, elma, taze sıkılmış meyve suları ve sudan vazgeçmeyin
Kahve, çay, çiğ meyve ve sebze, baharatlı yiyecekler, yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.
KRİTİK YAŞ 30...
Crohn hastalığı, sindirimin herhangi bir yerinde olabileceği gibi daha çok ince bağırsağın son kısmında tutunuyor. Kronik olan ve bağırsak duvarının tüm kas tabakasını tutan bu iltihabi hastalık, kadınlarda daha çok görülüyor. Genellikle 30-40'lı yaşlarda ortaya çıkıyor. Hastalığın en yaygın belirtileri arasında karın ağrısı bulunuyor. Kilo kaybı, ateş, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği Crohn hastalığının bulguları olabiliyor. Hastaların dörtte birinde bağırsak dışı hastalıklar da inceleniyor.
İYİLEŞMEZ!
Hastalığın tanısı, endoskopik incelemeler ile konuluyor. Crohn hastalığını tanımlayan tek başına bir test, bulgu veya işareti bulunmuyor. Hastalığın belki de en korkulan yanını, kesin bir tedavi yönteminin bulunmaması oluşturuyor. Daha çok hastalık sonucu çıkan semptomlara yönelik tedavi ediliyor. Hastalığın alevlendiği dönemlerde özel beslenme destekleri ve öneriliyor.
AMELİYAT GEREKEBİLİR
Crohn hastalığın tedavisi, ilaçlara rağmen agresif bir yapı gösteriyorsa, ameliyat kaçınılmaz oluyor. Crohn hastalığı olan çocuklarda yüzde 30 oranında gelişme geriliği de görülüyor. İlaç tedavisinde başarısızlık, bağırsakta tıkanma, kanser riski gibi durumlarda da ameliyat yapılması gündeme geliyor. Uzmanlar, hastaların üçte birinde ilk cerrahiden sonra ortalama 5 yıl içerisinde yeniden ameliyat gerektirdiğini söylüyor.
ANNE SÜTÜ KALKAN OLUYOR
CROHN hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de oluşumunda genetik ve çevresel faktörler etkili oluyor. Hastalık birinci derece yakınlarda varsa, risk 14-15 kat fazla seyrediyor. Anne sütü ile beslenmenin Crohn hastalığı gelişimine karşı koruyucu etkisi bulunuyor.
BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN!
DIŞKIDA KAN
İSHAL
ATEŞ
AĞRI
İŞTAH KAYBI
KİLO KAYBI
HALSIZLIK
AĞIZDA YARALAR
NASIL BESLENMELİ?
Ciddi bir bağırsak hastalığı olan Crohn'da doğru beslenme tedaviyi destekliyor. Uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:
Muz, beyaz ekmek, peynir, pişmiş sebze, patates, balık, zeytinyağlı sebze yemekleri, elma, taze sıkılmış meyve suları ve sudan vazgeçmeyin
Kahve, çay, çiğ meyve ve sebze, baharatlı yiyecekler, yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.
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