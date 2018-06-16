Neredeyse her 10 kişiden birinin yakındığı boyun ağrısının altından cep telefonu çıktı! Cep boyun hastalığı olarak adlandırılan bu hastalık, tehlikenin boyutunu bir kez daha hatırlattı! Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, cep telefonuna bakarken omurgaya binen yükün 6 kat arttığını vurguladı. Önlem alınmazsa bu durumun boyun fıtığına kadar gidebileceğini açıkladı. "Daha ileri durumlarda omurlar arasındaki diskin yırtılmasına neden olabilmektedir" açıklamasını yaptı.
Cep telefonu fıtık ediyor
Etiketler: cep telefonu , fıtık , Boyun fıtığı
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.