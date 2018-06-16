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Cep telefonu fıtık ediyor
Neredeyse her 10 kişiden birinin yakındığı boyun ağrısının altından çıktı! Cep boyun hastalığı olarak adlandırılan bu hastalık, tehlikenin boyutunu bir kez daha hatırlattı! Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, cep telefonuna bakarken omurgaya binen yükün 6 kat arttığını vurguladı. Önlem alınmazsa bu durumun na kadar gidebileceğini açıkladı. "Daha ileri durumlarda omurlar arasındaki diskin yırtılmasına neden olabilmektedir" açıklamasını yaptı.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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