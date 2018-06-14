Tatlı değil çilek yiyin

11 Ayın Sultanı Ramazan, artık veda ediyor. Bayram sofraları için hazırlıklar sürerken, uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle tatlı tüketimine dikkat çeken uzmanlar, yaşanılan bu sıcak günlerde hamurlu ve şerbetli lezzetlerin yerine hafif yemekler ile meyve tatlısı ve dondurma gibi seçeneklerin tüketilmesini öneriyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ, hayat kurtaracak önerilerde bulunuyor:



HAFİF BESLENİN: Oruç sırasında yavaşlayan sindirim sistemini rahatsız etmemek için bayramda küçük porsiyonlardan oluşan hafif besinleri tercih etmek gerekiyor. SU IÇIN: Oruç sırasında yaşanan sıvı kaybını telafi etmek için günde içilen su miktarının 8-10 su bardağı (1,5-2 lt), toplam sıvı miktarı ise 12-15 su bardağı (2,5-3 lt) olması gerekiyor.

BAĞIRSAKLARI KORUYUN:Bayram sofrasında liften zengin mide ve bağırsakları olumlu etkileyen besinlerin olması öneriliyor.



YAZIN MUCİZESI: Çilek, tatlı ihtiyacını bastırıyor. Uzmanlar, bayramla şerbetli, yağlı ve kızartılmış tatlılar yerine çilek kompostosu ikram etmenin hem serinletici hem de şifa dolu bir alternatif olacağını söylüyor.