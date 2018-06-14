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Dön gel Yaren

Dön gel Yaren
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Yaren Nur Y.'den (14) üç gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe duyan aile, gören ve yerini bilenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyor. Bir hafta önce kızının 'dan bir gençle görüştüğünü öğrendiğini belirten baba Naci Y., "Kızım telefonunda oyun oynarken İstanbul'dan Yakup isimli bir gençle arkadaş olmuş. Biz bunu öğrenince kendisini uyardık. Uyarımızı dikkate almayınca cep telefonunu elinden aldık. Bundan dolayı terk ettiğini tahmin ediyoruz" diyor.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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