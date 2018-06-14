OMEGA 3 kaynağı, kalp ve damar dostu badem, cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Cinsel güç kaybı bulunanlara bademi tavsiye eden uzmanlar, 'Fazlası kilo aldırır' uyarısı yapıyor. En sevilen yemişlerden olan bademin diğer faldaları şöyle sıralanıyor:
✖ Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
✖ Kemik erimesini önler. Kolesterol düzeyini dengeler.
✖ İçindeki yağlar kötü kolesterolü azaltır.
✖ Vücut direncini artırır.
✖ Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
✖ Gebelik için çinko minerali içerir.
✖ Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
✖ Kanser ve kalp krizine karşı koruyucudur.
✖ Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
✖ Strese iyi gelir.
✖ Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
✖ Kemik erimesini önler. Kolesterol düzeyini dengeler.
✖ İçindeki yağlar kötü kolesterolü azaltır.
✖ Vücut direncini artırır.
✖ Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
✖ Gebelik için çinko minerali içerir.
✖ Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
✖ Kanser ve kalp krizine karşı koruyucudur.
✖ Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
✖ Strese iyi gelir.
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