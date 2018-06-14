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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Aşka engel değil
  2. Tatlı değil çilek yiyin

mutlu eder

OMEGA 3 kaynağı, kalp ve damar dostu badem, cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Cinsel güç kaybı bulunanlara bademi tavsiye eden uzmanlar, 'Fazlası kilo aldırır' uyarısı yapıyor. En sevilen yemişlerden olan in diğer faldaları şöyle sıralanıyor:

Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
✖ Kemik erimesini önler. Kolesterol düzeyini dengeler.
İçindeki yağlar kötü kolesterolü azaltır.
✖ Vücut direncini artırır.
✖ Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
✖ Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
ve kalp krizine karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
✖ Strese iyi gelir.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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