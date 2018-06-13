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'ta 3 can aldı

'ta aniden bastıran , su baskınlarına neden oldu. Bir apartamanın katını su bastı. Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşta sel faciası

'ta saat 16.00 itibariyle etkili olan , e dönüştü. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, ev ve iş yerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar derinliği 30 santimi bulan su altında kaldı. Bir otomobil sel sularına kapıldı. Suda yuvarlanan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı, bir kameriye ise devrildi.

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevrede bulunan iş yerlerine sığındı.

Bir apartmanın katını su bastı. Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'a şehir dışından gelen bir vatandaş, "İlk defa böyle bir yağmur gördüm. Allah'ın rahmeti. Sanki gök boşalmış" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 19:27
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