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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kahramanmaraş'ta sel faciası

'da trafiği başladı!

'da yoğunluğu başladı. Arife gününü de birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler yola çıktı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. ()'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.50'de yoğunluk yüzde 65 seviyesinde

İstanbulda bayram trafiği başladı!

Ramazan ı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen luların mesai saatinin bitimiyle birlikte yola düşmesi te yoğunluk oluşmasına neden oldu.

E-5 Otoyolu istikameti ve istikametinde yoğunluktan araçların yavaş ilerlediği görüldü.

'nin () trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 19:35
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