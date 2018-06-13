Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların mesai saatinin bitimiyle birlikte yola düşmesi trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu.

E-5 Otoyolu Ankara istikameti ve Edirne istikametinde yoğunluktan araçların yavaş ilerlediği görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.