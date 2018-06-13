Bayram sabahının müjdecisi olan bayram namazında yurdun bütün şehirlerinde camiler dolup taşacak. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve Türkiye'nin diğer illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda sadece iki kere kılınan bayram namazı birçok vatandaş tarafından karıştırılıyor. Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri haberimizde...



DİYANET AÇIKLADI! İŞTE İSTANBUL, İZMİR, ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramına kısa bir süre kala müminler il il bayram namazı vakitlerini merak ediyor. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Bayram sabahı birçok vatandaş tüm işlerinden önce bayram namazına gidecek, bayram namazının kılınmasının ardından, bayramın heyecanı başlayacak ve ziyaretlerde, kutlamalarda bulunulacak. Ayrıca aşağıdaki linkten faydalanarak Diyanet'in hazırladığı panelden ilçenize özel bayram namazı saatinize de ulaşabilirsiniz. İl merkezlerinin ve ilçelerin bayram namazı saatleri ufak değişiklikler gösterebilmekte.



İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31





İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZINA HAZIRLIKLI GİDİN

Bayram namazı birçok şehirde camilere akın edilmesini sağlayacak. Bayram namazını kılmak isteyen birçok vatandaş camilerin dolulukları sebebiyle yer bulmakta güçlük çekecek. Bayram namazına kısa bir süre kala giden vatandaşların yanlarına cami bahçesinde yere serebilecekleri, namaz kılmaya uygun bir örtü bulundurmaları faydalı olacaktır.







BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Subhaneke" duasını okunur.



Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.



Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.