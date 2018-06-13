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'nün "İncirlik Üssü İmamı"na hapis cezası

'da / soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün İncirlik hava üssünde görevli astsubaylardan sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Fetönün İncirlik Üssü İmamına hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün İncirlik hava üssünde görevli astsubaylardan sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Kayhan ve avukatı katıldı. Kayhan savunmasında, askeri personelle görüşmesinin olmadığını ve programını kullanmadığını öne sürdü.

BERAAT TALEBİ
"Levent" kod adını kullanmadığını belirten sanık Kayhan, ''Adana'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubay yapılanmasında bir görevim yoktur. Astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kayhan'ın İncirlik üssünde görevli astsubaylardan sorumlu "mahrem imam" olduğu ve ByLock kullandığı tespitleri dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 19:38
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