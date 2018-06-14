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Kronik baş ağrısı çekenler dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kronik baş ağrısı çekenler dikkat

Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş. Ne yapmalıyım?

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 07:36
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